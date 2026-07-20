CJP ने पदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है

दिल्ली संसद मार्च: CJP का पदर्शन जारी रखने का ऐलान, जानिए दिनभर के प्रमुख घटनाक्रम

लेखन भारत शर्मा 07:54 pm Jul 20, 202607:54 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर सोमवार (20 जुलाई) को किए गए 'संसद चलो' मार्च के कारण दिल्ली में दिनभर गहमाहमी रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके बाद CJP प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान पुलिस ने जंतर-मंतर को खाली करा दिया, तो CJP ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया।