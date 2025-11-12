एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की धमकी, वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई

मुंबई से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की धमकी मिली है

लेखन आबिद खान 06:37 pm Nov 12, 202506:37 pm

क्या है खबर?

मुंबई से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में बम होने की धमकी से अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में विमान की वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि विमान हवा में था, तभी वाराणसी ATC को बम की धमकी वाला ईमेल आया। इसके बाद ATC ने विमान के पायलट को अलर्ट जारी किया और तुरंत लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।