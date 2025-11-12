एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की धमकी, वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई
क्या है खबर?
मुंबई से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में बम होने की धमकी से अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में विमान की वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि विमान हवा में था, तभी वाराणसी ATC को बम की धमकी वाला ईमेल आया। इसके बाद ATC ने विमान के पायलट को अलर्ट जारी किया और तुरंत लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
रिपोर्ट
सभी यात्री सुरक्षित, विमान की जांच हो रही
बताया जा रहा है कि विमान में 176 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विमान को जांच क्षेत्र में ले जाया गया है, जहां बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों को भी खाली कराए जाने की खबर है। फायर ब्रिगेड के साथ ही ATS, STF, इंटेलीजेंसी, IB समेत कई टीमें वाराणसी हवाई अड्डे पर है। धमकी देने वाले का पता लगाया जा रहा है।
हवाई अड्डे
5 हवाई अड्डों पर भी बम की मिली धमकी
वहीं, इंडिगो को ईमेल के जरिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद हवाई अड्डों पर बम होने की सूचना मिली है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह कॉल शाम 4 बजे आई थी। हालांकि, ये धमकी केवल अफवाह निकली और एजेंसियों को कहीं कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। बता दें कि दिल्ली कार धमाके के बाद वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।