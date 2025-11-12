प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटकर सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे, दिल्ली धमाके के घायलों का हाल-चाल जाना
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से बुधवार दोपहर दिल्ली लौट आए और सीधे अस्पताल पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डे से सीधे दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कार विस्फोट में घायल लोगों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली धमाकों की जांच NIA के अधिकारी कर रहे हैं।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा
प्रधानमंत्री ने कहा, 'दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल आया हूं। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!' इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें जांच एजेंसियों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
बैठक
सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल से लौटने के बाद शाम को ही लगभग 5:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर,CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल होंगे। रक्षा समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
दिल्ली में विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी भूटान रवाना हो गए थे। मोदी ने थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में कहा था, "कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।"