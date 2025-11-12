प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटकर सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे, दिल्ली धमाके के घायलों का हाल-चाल जाना

प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल से लौटने के बाद शाम को ही लगभग 5:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर,CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल होंगे। रक्षा समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

दिल्ली में विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी भूटान रवाना हो गए थे। मोदी ने थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में कहा था, "कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।"