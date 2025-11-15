इन राज्यों में अगले 2 दिन ठिठुरा देगी शीतलहर, बारिश को लेकर भी आया अलर्ट 

पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ रही सर्दी पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य भारत में तापमान तेजी से कम हो रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर तक की चेतावनी जारी की है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान 7.4 डिग्री तक पहुंच गया और 16 नवंबर को इसमें और गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अगले कुछ दिनों में उत्तर-मध्य महाराष्ट्र के तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है।

कोहरा उत्तर प्रदेश में परेशान करेगा कोहरा उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में 15-16 नवंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्का कोहरा छा सकता है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हाे सकती है। बिहार में रात का तापमान कई जिलों में 11 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले 72 घंटों में और गिरावट होगी। राजस्थान में सीकर और टोंक जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जबकि फतेहपुर में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया।

पाला उत्तराखंड में पड़ने लगा पाला पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में पाला पड़ने से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन 11 स्थानों पर न्यूनतम 5 डिग्री से नीचे रहा। कश्मीर घाटी में भी कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री और पहलगाम में माइनस 3.8 डिग्री दर्ज किया गया।

प्रदूषण सर्दी के साथ दिल्ली में दम घाेंटू हुई हवा दिल्ली इस समय एक तरफ तापमान घट रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि अधिकतम 26-27 डिग्री के बीच बना हुआ है। राजधानी में आने वाले दिनों में ठंड़ी हवाओं के साथ कोहरा और बादल छाने से सर्दी का असर तेज होगा। इस समय कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 410 के पार पहुंच गया है, जिसमें ठंड बढ़ने के साथ और इजाफा होने की संभावना है।