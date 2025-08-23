उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक बारिश का कहर, स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी 

नुकसान पहाड़ों पर तबाही का मंजर उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फटने से उपखंड़ अधिकारी (SDM) आवास सहित कई घरों में मलबा घुस गया और कई गाड़ियां इसमें दब गईं। भारी बारिश की संभावना के चलते जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे भूस्खलन देखेने को मिल रहा है। यह 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।

ट्विटर पोस्ट थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ नजर आया मलबा #WATCH | Uttarakhand: Due to a cloudburst in Tharali of Chamoli district, debris has entered houses, the market, and the SDM's residence. District Magistrate and relief teams have left for the spot. Two people are reported missing: Uttarakhand Disaster Management Secretary Vinod… pic.twitter.com/V2aesFekFf — ANI (@ANI) August 23, 2025

बाढ़ राजस्थान में बाढ़ के हालात राजस्थान एक फिर सक्रिय हुआ मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इसके चलते कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राहत-बचाव के लिए सेना की मदद ली गई। बूंदी के नैनवां में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों की छुट्‌टी रहेगी।

चेतावनी इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में शनिवार को 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्यप्रदेश में शनिवार को 13 जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। प्रदेश में मानसून आने के बाद से अब तक औसत 33.6 इंच बारिश हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 13 जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का यलो अलर्ट है।