उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक बारिश का कहर, स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी 

Aug 23, 2025
09:51 am
क्या है खबर?

उत्तराखंड में मानसून की बारिश के चलते तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार देर रात चमोली के थराली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इससे निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार (23 अगस्त) को राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है।

पहाड़ों पर तबाही का मंजर  

उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फटने से उपखंड़ अधिकारी (SDM) आवास सहित कई घरों में मलबा घुस गया और कई गाड़ियां इसमें दब गईं। भारी बारिश की संभावना के चलते जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे भूस्खलन देखेने को मिल रहा है। यह 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।

थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ नजर आया मलबा

राजस्थान में बाढ़ के हालात 

राजस्थान एक फिर सक्रिय हुआ मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इसके चलते कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राहत-बचाव के लिए सेना की मदद ली गई। बूंदी के नैनवां में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों की छुट्‌टी रहेगी।

इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में शनिवार को 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्यप्रदेश में शनिवार को 13 जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। प्रदेश में मानसून आने के बाद से अब तक औसत 33.6 इंच बारिश हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 13 जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का यलो अलर्ट है।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून की लाइन उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही है। साथ ही उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम निम्न दबाव में बदल गया है। इसके प्रभाव से मानसून विकराल रूप लेगा और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली NCR में दिखने लगा है। यहां 23 और 24 अगस्त को अंधड़ के साथ तेज बारिश का यलो अलर्ट है। समीपवर्ती राज्य हरियाणा के 5 जिलों और पंजाब में भी बारिश होने के आसार हैं।