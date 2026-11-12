बठिंडा का AQI 1,048 पहुंचा, बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
पंजाब के बठिंडा शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1,048 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही बठिंडा फिलहाल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यह मेरठ (680) और सिरसा (636) के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
दिवाली के बाद होने वाले सामान्य धुंध से अलग, इस बार AQI में इतनी भारी बढ़ोतरी पटाखों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसका मुख्य कारण खेती के तरीके हैं।
पंजाब में पराली जला रहे किसान
इस प्रदूषण की मुख्य वजह है किसान। वे अगली फसल की बुवाई से पहले खेतों को तैयार करने के लिए धान की पराली जला रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में धुआं हवा में घुल रहा है।
बीती 8 नवंबर को, पंजाब में पराली जलाने की 1,152 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 132 घटनाएं तो केवल बठिंडा जिले में ही थीं। हल्की हवाएं और ठंड का मौसम इस प्रदूषण को जमीन के पास ही रोक रहा है, जिससे वहां के लोगों को सांस लेने में और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है।