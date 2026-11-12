बिहार-झारखंड में 16 नवंबर को बैंकों पर ताला, छठ पूजा की छुट्टी

नवंबर के महीने में दिवाली और गुरु नानक जयंती जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। इन्हीं त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां भी अलग-अलग दिनों पर हैं।

ये सभी छुट्टियां हर जगह लागू नहीं होतीं, इसलिए हमेशा अपने इलाके के बैंक अवकाश की सूची जरूर जांच लें। इसके अलावा, बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन बाकी शनिवारों को सामान्य दिनों की तरह ही काम करते हैं, जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) कोई और निर्देश न दे।