बिहार-झारखंड में 16 नवंबर को बैंकों पर ताला, छठ पूजा की छुट्टी
अगर आप बिहार या झारखंड में रहते हैं, तो ध्यान दें। 6 नवंबर को छठ पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। दिल्ली में भी उस दिन सार्वजनिक अवकाश है, पर नई दिल्ली के बैंक खुले रहेंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह NI एक्ट के तहत बैंक की आधिकारिक छुट्टी नहीं है। इसलिए, अगर आपका बिहार या झारखंड में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो उसे पहले ही निपटा लें।
नवंबर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन बंद रहेंगे बैंक
नवंबर के महीने में दिवाली और गुरु नानक जयंती जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। इन्हीं त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां भी अलग-अलग दिनों पर हैं।
ये सभी छुट्टियां हर जगह लागू नहीं होतीं, इसलिए हमेशा अपने इलाके के बैंक अवकाश की सूची जरूर जांच लें। इसके अलावा, बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन बाकी शनिवारों को सामान्य दिनों की तरह ही काम करते हैं, जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) कोई और निर्देश न दे।