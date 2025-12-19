बांग्लादेश: राजशाही-चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, भारत विरोधी नारेबाजी हुई; 4 घायल 

बांग्लादेश में कट्टरपंथी युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद नए सिरे से हिंसा भड़क उठी है। इस दौरान जमकर भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है और भारतीय दूतावास और उच्चायोग के सामने प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। इन सबके बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार शांति की अपील करते हुए लाचार नजर आ रही है। राजशाही और चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमले की कोशिश हुई है। आइए बड़े घटनाक्रम जानते हैं

राजशाही राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के सामने खूब हंगामा आज पश्चिमी बांग्लादेश के शहर राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। यहां भारतीय सहायक उच्चायोग की ओर जा रहे एक मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद तनाव बढ़ गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प भी हुई। राजशाही में कट्टरपंथी और भारत विरोधी ताकतों को ज्यादा सक्रिय माना जाता है। जिसके चलते यहां विरोध प्रदर्शनों की संभावना बढ़ गई है।

चटगांव चटगांव में भी सहायक उच्चायोग के सामने प्रदर्शन, 4 घायल 18 दिसंबर की देर रात चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शनकारी जुटे। इस दौरान पुलिस से झड़प में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की UNB समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने ईंटें फेंकीं और परिसर में तोड़फोड़ भी की। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। यहां सहायक उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है।

रिपोर्ट सभी राजनयिक और अधिकारी सुरक्षित, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण- रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश में भारतीय दूतावास और चौकियों के बाहर की स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि, सभी भारतीय राजनयिक और अधिकारी सुरक्षित हैं। लोगों ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की। जब प्रदर्शनकारी मिशन के करीब पहुंच गए, तब पुलिस सक्रिय हुई। आशंका जताई जा रही है कि हादी का शव बांग्लादेश लाए जाने के बाद स्थिति और बिगड़ सकती है।

