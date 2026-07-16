सरकार का बड़ा फैसला, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात नहीं होंगे भारतीय नाविक

DGMA ने कहा, 'खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए DGMA ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और RPSL कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात करने से बचें।"

DGMA ने आगे बताया कि यह कदम संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।