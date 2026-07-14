ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 2 जहाजों पर हमला किया है (फाइल तस्वीर)

होर्मुज में ईरान ने 2 जहाजों पर किया हमला, एक भारतीय की मौत और 8 घायल

लेखन आबिद खान 09:14 am Jul 14, 202609:14 am

क्या है खबर?

होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास 2 जहाजों पर ईरान ने हमला किया है। इन हमलों में चालक दल में शामिल एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। ये दोनों जहाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के थे। UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कि 'मोंबासा' और 'अल बहिया' नाम के 2 जहाजों पर ईरान ने हमला किया, जब वे ओमान की समुद्री सीमा के नजदीक से गुजर रहे थे।