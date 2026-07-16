अमेरिकी फेडरल रिजर्व में रघुराम राजन समेत इन भारतीयों को मिली अहम जिम्मेदारी
क्या है खबर?
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति निर्माण को नया रूप देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रम के तहत 3 भारतीय विशेषज्ञों को अहम जिम्मेदारी दी है। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, दिल्ली में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी और माइक्रोसॉफ्ट की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी आशा शर्मा का नाम शामिल हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श ने सेंट्रल बैंक की 5 नई टास्क फोर्स में इन लोगों को चुना है।
बयान
वॉर्श बोले- सर्वश्रेष्ठ विद्वान हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हुए
वॉर्श ने कहा, "मुझे गर्व है कि विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान एक संस्था के रूप में हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। लक्ष्य स्पष्ट है: यह सुनिश्चित करना कि फेड इस महत्वपूर्ण समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हो।"
स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर साइमन बोमेकर ने कहा, "ये अर्थशास्त्र की दुनिया के बड़े नाम हैं। इनमें नीति बनाने वाले, निजी क्षेत्र के लोग और जाने-माने शैक्षणिक शामिल हैं।"
जिम्मेदारी
रघुराम राजन को मिली ये जिम्मेदारी
PTI के अनुसार, राजन हार्वर्ड की अर्थशास्त्री करेन डायनान और फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर जेरेमी स्टीन के साथ बैलेंस शीट नीति कार्य बल में शामिल होंगे। यह पैनल फेडरल रिजर्व की मौजूदा बैलेंस शीट व्यवस्था की लागत, लाभ और संस्थागत प्रभावों की जांच करेगा।
जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में सीनियर रिसर्च फेलो डेविड बेकवर्थ ने कहा, "वह ऐसे व्यक्ति हैं जो फेड को 'छोटी बैलेंस शीट और शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव की ओर' ले जाने के लिए तैयार रहेंगे।"
चेट्टी की जिम्मेदारी
इस भूमिका को संभालेंगे चेट्टी
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री चेट्टी, मैकमिलन और शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री केविन मर्फी के साथ मिलकर डेटा टास्क फोर्स का सह-नेतृत्व करेंगे।
यह समूह फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले वास्तविक आर्थिक संकेतों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
चेट्टी को अमेरिका में आर्थिक गतिशीलता, असमानता और श्रम बाजारों का अध्ययन करने के लिए बड़े प्रशासनिक और रियल टाइम डेटासेट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है।
आशा शर्मा की जिम्मेदारी
क्या होगा आशा शर्मा का काम?
वहीं, आशा शर्मा वेंचर कैपिटलिस्ट एंड्रीसेन और स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री चार्ल्स आई जोंस के साथ उत्पादकता और रोजगार कार्य बल में अपनी सेवाएं देंगी।
यह पैनल उत्पादकता, रोजगार और आर्थिक विकास पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती हुई सामान्य प्रयोजन प्रौद्योगिकियों के आर्थिक प्रभाव का आकलन करेगा।
शर्मा को इसी साल माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग और एक्सबॉक्स का CEO नियुक्त किया गया था। उन्होंने गेमर्स को भेजे मैसेज में कहा था कि वे अपने इकोसिस्टम को बेजान AI कचरे से नहीं भरेंगी।