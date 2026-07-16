अमेरिकी फेडरल रिजर्व में रघुराम राजन समेत इन भारतीयों को मिली अहम जिम्मेदारी

वॉर्श ने कहा, "मुझे गर्व है कि विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान एक संस्था के रूप में हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। लक्ष्य स्पष्ट है: यह सुनिश्चित करना कि फेड इस महत्वपूर्ण समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हो।"

स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर साइमन बोमेकर ने कहा, "ये अर्थशास्त्र की दुनिया के बड़े नाम हैं। इनमें नीति बनाने वाले, निजी क्षेत्र के लोग और जाने-माने शैक्षणिक शामिल हैं।"