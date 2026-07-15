अमेरिका ने ईरान पर पहली बार दिन में हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका ने ईरान पर सुबह-सुबर किया हमला, 90 मिनट तक इस नए द्वीप को बनाया निशाना

लेखन गजेंद्र 07:14 pm Jul 15, 202607:14 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को अमेरिकी सेना ने पहली बार दिन के उजाले में ईरान पर बमबारी की है, यह 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में पहला ऐसा मौका है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि आज सुबह 6 बजे (पूर्वी समय) सेना ने हमले शुरू किए, जो साढ़े 7 बजे तक चले। हमलों का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य पर जहाजों को निशाना बनाने वाले ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है।