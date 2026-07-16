आमिर खान की शादी में क्यों नहीं आईं पूर्व पत्नियां?

आमिर खान की तीसरी शादी से क्यों दूर रहीं पूर्व पत्नियां किरण राव और रीना दत्ता?

लेखन नेहा शर्मा 11:01 am Jul 16, 202611:01 am

क्या है खबर?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की हालिया शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में आमिर की दोनों पूर्व पत्नियां, रीना दत्ता और किरण राव, शामिल नहीं हुई थीं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब इस राज से पर्दा उठाते हुए आमिर खान के एक बेहद करीबी दोस्त ने इन दोनों के शादी में न आने की असली वजह का खुलासा कर दिया है।