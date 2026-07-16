कैटरीना कैफ ने फिल्म में किए थे दमदार एक्शन

कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने लूट लिया था बॉक्स ऑफिस, कहलाई थीं 'एक्शन की रानी'

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Jul 16, 202611:10 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कैटरीना कैफ 16 जुलाई, 2026 को 43 साल की हो गई हैं। फिलहाल वह बीते कुछ साल से सिनेमा से दूर चल रही हैं और अपना पूरा समय पति विक्की कौशल व बेटे विहान कौशल को दे रही हैं, लेकिन फैंस उनकी वापसी की राह तक रहे हैं। इस बीच, हम आपको कैटरीना की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाकर रख दी। लोगों ने अभिनेत्री को 'एक्शन की रानी' कहना शुरू कर दिया।