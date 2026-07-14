NewsBytesExplainer: क्या होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों से शुल्क वसूल सकता है अमेरिका, क्या कहता है कानून?

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के मुताबिक, किसी देश की तटरेखा से करीब 22 किलोमीटर तक के क्षेत्रीय समुद्री जल पर उस देश का नियंत्रण होता है। हालांकि, यहां से विदेशी जहाजों को 'बिना नुकसान पहुंचाए गुजरने' का अधिकार होता है।

होर्मुज अपने सबसे संकरे हिस्से में 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) है।

यानी कानूनी रूप से ये ईरान और ओमान के नियंत्रण में आता है।