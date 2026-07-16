मीरा मुराती के स्टार्टअप ने पेश किया नया AI मॉडल

OpenAI की पूर्व CTO मीरा मुराती के स्टार्टअप ने पेश किया अपना पहला AI मॉडल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:24 am Jul 16, 202611:24 am

क्या है खबर?

OpenAI की पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) मीरा मुराती के स्टार्टअप थिंकिंग मशीन्स लैब ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल 'इंकलिंग' लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह ओपन-वेट मॉडल है, इसलिए डेवलपर और कंपनियां इसे डाउनलोड करके अपनी जरूरत के अनुसार बदल भी सकती हैं। इसे टेक्स्ट, तस्वीर, ऑडियो और वीडियो जैसे अलग-अलग प्रकार के डेटा पर तैयार किया गया है। फिलहाल यह केवल टेक्स्ट के रूप में जवाब देता है।