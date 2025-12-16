अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप भारत पहुंची, 6 हेलीकॉप्टर का बेड़ा पूरा

अमेरिका में बने शक्तिशाली अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप मंगलवार शाम को भारत पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे थे, जिसके बाद इन्हें राजस्थान के जोधपुर पहुंचाया गया। अंतिम खेप आने के साथ ही जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में 6 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पूरा हो गया। सभी 6 उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात होंगे। हेलीकॉप्टर की तैनाती से पाकिस्तान सीमा पर सेना की आक्रमण क्षमता मजबूत होगी।

हेलीकॉप्टर जुलाई में आई थी पहली खेप भारत और अमेरिका के बीच 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2020 में अनुबंध हुआ था, जिसके तहत 3 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जुलाई में हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंची थी। तब इन्हें सोवियत-युग के एंटोनोव कार्गो विमान द्वारा लाया गया था। पहले इन्हें पंजाब और गुजरात सीमा के आसपास तैनात करने की संभावना थी, लेकिन अब राजस्थान में ही रखा जाएगा। बता दें कि पहले अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दिसंबर 2024 में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई।

सौदा कुल 25 हेलीकॉप्टर का हुआ है सौदा भारत ने अमेरिका के साथ सितंबर 2015 में 310 करोड़ डॉलर में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा किया था, जो भारतीय वायुसेना के लिए थे और 2020 में भारतीय सेना के लिए 6 हेलीकॉप्टर का सौदा 60 करोड़ डॉलर में किया था। वायुसेना को 2019 और 2020 में क्रमश: 8 और 14 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हो चुकी है। ये हेलीकॉप्टर पठानकोट और जोरहट में तैनात है। बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर को काफी उन्नत श्रेणी का हेलीकॉप्टर माना जाता है।

