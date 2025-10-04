भारतीय सेना खरीदेगी AK-630 वायु रक्षा बंदूकें, रूस से और S-400 प्रणाली खरीदने की भी तैयारी

' ऑपरेशन सिंदूर ' के बाद भारतीय सेना तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटी है। अब सेना मिशन सुदर्शन चक्र के तहत वायु रक्षा के लिए 6 AK-630 बंदूक खरीदने जा रही हैं। इसके लिए सरकारी स्वामित्व वाली एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) को टेंडर जारी किया गया है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया, "भारतीय सेना ने AWEIL के साथ 6 AK-630 वायु रक्षा गन सिस्टम की खरीद के लिए एक प्रस्ताव अनुरोध जारी किया है।"

रिपोर्ट पाकिस्तानी सीमा के नजदीक होगी तैनाती अधिकारियों के अनुसार, इन बंदूकों को मानव रहित हवाई वाहन, रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा के करीब प्रमुख आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। बंदूक प्रणाली को एक ट्रेलर पर लगाया जाएगा, जो 4 किलोमीटर की दूरी तक 3,000 राउंड प्रति मिनट तक फायर कर सकेगी। सेना ने मई में ही इस प्रणाली का परीक्षण किया था, जो पूरी तरह सफल रहा था।

S-400 S-400 प्रणाली की खासियत भी जान लीजिए S-400 हवा के रास्ते आने वाले खतरों से बचाने का काम करता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इस रेंज में ये दुश्मन के विमान, ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल आदि को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी एक यूनिट एक साथ 160 टारगेट को ट्रैक कर सकती है और हर टारगेट पर 2 मिसाइलों से हमला किया जा सकता है।