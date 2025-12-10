तिरुपति मंदिर में नकली घी के बाद सामने आया 54 करोड़ रुपये का एक और घोटाला

घोटाला ठेकेदार ने रेशम की बजाय पॉलिएस्टर दुपट्टे भेजे दरअसल, मंदिर के खास दानदाताओं, वेद आशीर्वादनम में भाग लेने वालों और विशेष दर्शन में शामिल होने वाले खास लोगों को पट्टू सारिगा दुपट्टा (रेशमी शॉल) दिया जाता है। मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने बताया कि एक आपूर्तिकर्ता ने 2015 से 2025 तक पॉलिएस्टर दुपट्टों को शुद्ध शहतूत रेशम बताकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। केंद्रीय रेशम बोर्ड की जांच में सामने आया कि ये दुपट्टे पॉलिएस्टर के बने थे, रेशम के नहीं।

राशि 10 साल में खरीदे गए 54.95 करोड़ रुपये के दुपट्टे सभी दुपट्टे 2015 से 2025 के बीच नागरी स्थित VRS एक्सपोर्ट नामक एक ही कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए थे। इसकी कीमत 54.95 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान कंपनी को 1,389 रुपये प्रति पीस की लागत से 15,000 अन्य दुपट्टों की आपूर्ति का अनुबंध भी मिला था। सतर्कता अधिकारियों का मानना ​​है कि ये दुपट्टे भी पॉलिएस्टर के हो सकते हैं। इस मामले की भी जांच की जा रही है।

खुलासा कैसे हुआ मामले का खुलासा? यह घोटाला तब सामने आया, जब TTD के अध्यक्ष बीआर नायडू ने सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग को यह जांच करने का आदेश दिया कि आपूर्ति किए जा रहे दुपट्टे मूल निविदा की शर्तों के मुताबिक हैं या नहीं। इन शर्तों में कहा गया था कि हर दुपट्टा 100 प्रतिशत शुद्ध शहतूत रेशम से बना होना चाहिए, जिसमें ताने और बाने दोनों में 20/22 डेनियर रेशम के धागे का उपयोग किया गया हो।

