अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, रिलायंस पावर के CFO अशोक पाल गिरफ्तार

अन्य मामले

कई अन्य मामलों में ED-CBI की रडार पर अनिल

अनिल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 4 मामले दर्ज हो गए हैं। रिलायंस समूह की कंपनियों को 2017-2019 के बीच यस बैंक से मिले करीब 3,000 करोड़ रुपये के लोन में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी कंपनी के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल के ऋण खातों को फ्रॉड घोषित किया था।