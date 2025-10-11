अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, रिलायंस पावर के CFO अशोक पाल गिरफ्तार
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें रिलायंस पावर मामले से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में ED ने अनिल को पूछताछ के लिए बुलाया था।
मामला
क्या है मामला?
ED के अनुसार, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने 12,524 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसमें से अधिकांश रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों को दिया गया। इसमें से 6,931 करोड़ रुपये का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) घोषित हो गया। जांच में पता चला कि ये राशि रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों को वापस भेज दी गई। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी FIR दर्ज की थी।
अन्य मामले
कई अन्य मामलों में ED-CBI की रडार पर अनिल
अनिल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 4 मामले दर्ज हो गए हैं। रिलायंस समूह की कंपनियों को 2017-2019 के बीच यस बैंक से मिले करीब 3,000 करोड़ रुपये के लोन में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी कंपनी के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल के ऋण खातों को फ्रॉड घोषित किया था।