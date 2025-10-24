आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगी, कम से कम 20 यात्री जिंदा जले

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां बाइक से टकराने के बाद एक स्लीपर वोल्वो बस में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुआ। घटना के समय बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। बस में 41 यात्री सवार थे। आग इतनी तेज थी कि कई यात्रियों को बस से बाहर निकलने का समय नहीं मिला।

हादसा बस में आग कैसे लगी? कावेरी ट्रैवल्स की बस यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जा रही थी, तभी चिन्ना टेकुरु गांव के पास अचानक बस एक बाइक से टकरा गई। बारिश होने के कारण सड़क पर काफी फिसलन थी, जिससे बाइक बस के नीचे फंस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। घटना के समय अधिकतर यात्री बस में सो रहे थे, जिससे उनको कुछ पता नहीं चला। करीब 12 यात्रियों से खिड़कियों और आपातकालीन दरवाजे से कूदकर जान बचाई।

ट्विटर पोस्ट हादसे का भयावह दृश्य आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में लगी भीषण आग। 20 लोगों की मौत,कई घायल! pic.twitter.com/JvBC9vh4Pv — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) October 24, 2025

दुख राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दुख जताया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना को लेकर एक्स पर दुख जताया है और लिखा कि कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की औऱ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा कि उन्हें हादसे के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है। वह घायलों और प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता करेंगे।