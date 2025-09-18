आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ED की 5 राज्यों में कार्रवाई, 20 ठिकानों पर मारे छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश के कथित 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-NCR में की गई है। ED का कहना है कि ये जांच उन कंपनियों और व्यक्तियों पर केंद्रित है, जिन पर फर्जी और बढ़े हुए बिलों के जरिये रिश्वत देने और अवैध भुगतान कराने का आरोप है।

छापे कहां-कहां मारे गए छापे? रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने एरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री ज्वेलर्स एक्जिम्प, NR उद्योग LLP, द इंडिया फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, वेंकटेश्वर पैकेजिंग, सुवर्णा दुर्गा बॉटल्स, राव साहेब बुरुगु महादेव ज्वेलर्स, उषोदय एंटरप्राइजेज और मोहन लाल ज्वैलर्स पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई 5 राज्यों के कम से कम 20 ठिकानों पर की गई है। ED के अधिकारियों ने कुछ आरोपियों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली है।

घोटाला क्या है आंध्र प्रदेश का कथित शराब घोटाला? SIT के अनुसार, आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर 3,500 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ था। आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने शराब नीति का दुरुपयोग कर लोकप्रिय शराब ब्रांडों की जगह कम प्रसिद्ध ब्रांडों को शामिल किया, जिसके बदले में उन्हें 3,500 करोड़ की रिश्वत मिली। आरोप है कि घोटाले में शामिल लोग हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपये की रिश्वत लेते थे।

मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर भी रिश्वत लेने के आरोप इसी साल जुलाई में आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का नाम भी शामिल था। आरोप पत्र में कहा गया था कि रिश्वत की रकम केसी राजशेखर रेड्डी को सौंपी गई थी, जिसके बाद यह कुछ और लोगों के जरिए जगन मोहन रेड्डी को हस्तांतरित की गई। SIT ने राज को 21 अप्रैल को हैदराबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था।