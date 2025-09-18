प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के शांत होने के बाद शासन संभाल रहीं अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नेपाल में पिछले दिनों हुई जनहानि पर दुख जताया और शांति के प्रयासों में भारतीय समर्थन की पुष्टि की। मोदी ने कार्की के माध्यम से नेपाल की जनता को राष्ट्रीय दिवस (नेपाल की संविधान सभा ने 20 सितंबर, 2015 को नया संविधान पारित किया) की शुभकामनाएं भी दी हैं।
बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद दी जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्की से फोन पर बातचीत के बाद एक्स पर लिखा, 'नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही, मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'
शासन
नेपाल में 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनी हैं कार्की
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने पिछले दिनों Gen-Z प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद ओली समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और सेना ने उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया। प्रदर्शन में कुल 51 लोगों की जान गई है। Gen-Z ने कार्की को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है, जिनको अगले 6 महीने के अंदर नेपाल में चुनाव करवाना है।