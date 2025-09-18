प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बीच बातचीत

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Sep 18, 202501:46 pm

क्या है खबर?

नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के शांत होने के बाद शासन संभाल रहीं अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नेपाल में पिछले दिनों हुई जनहानि पर दुख जताया और शांति के प्रयासों में भारतीय समर्थन की पुष्टि की। मोदी ने कार्की के माध्यम से नेपाल की जनता को राष्ट्रीय दिवस (नेपाल की संविधान सभा ने 20 सितंबर, 2015 को नया संविधान पारित किया) की शुभकामनाएं भी दी हैं।