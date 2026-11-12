यमुना में अमोनिया का 'खतरनाक' स्तर, दिल्ली पर गहराया जल संकट

पानी साफ करते समय ज्यादा अमोनिया क्लोरीन के साथ मिलकर ऐसे रसायन बनाता है, जो पीने लायक नहीं होते। इस वजह से दिल्ली जल बोर्ड को दूसरे स्रोतों से साफ पानी मिलाकर सप्लाई करनी पड़ रही है, ताकि नलों में पानी आता रहे।

इस प्रदूषण का कारण वजीराबाद के ऊपरी इलाकों से छोड़ा गया बिना साफ किया औद्योगिक कचरा बताया जा रहा है। इसमें सोनीपत और पानीपत के औद्योगिक इलाकों से निकलने वाला कचरा भी शामिल होने का शक है, जिस पर दिल्ली और हरियाणा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

शहर छठ पूजा की तैयारी कर रहा है और ऊपरी गंगा नहर की मरम्मत का समय भी पूरा हो गया है। अगर जल्द ही स्थिति ठीक नहीं हुई, तो पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है।