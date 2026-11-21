गृह मंत्री ने सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों को चर्चा का आश्वासन दिया है (फाइल तस्वीर)

अमित शाह बोले- सियांग परियोजना अरुणाचल के लिए अहम, बातचीत से मुद्दों का समाधान निकालेंगे

लेखन आबिद खान 03:28 pm Nov 21, 202603:28 pm

क्या है खबर?

गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कहा कि सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) एक राष्ट्रीय परियोजना है और अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए यह बेहद अहम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़ मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाएगा और इलाके के समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा की जाएगी। बता दें कि इस परियोजना के विरोध में 23 अक्टूबर को हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।