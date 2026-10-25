NewsBytesExplainer: क्या है सियांग अपर परियोजना, जिसका अरुणाचल प्रदेश में हो रहा विरोध?

स्थानीय लोगों खासकर जनजातीय समुदायों का कहना है कि परियोजना से ऊपरी सियांग जिले के मुख्यालय यांगयोंग समेत कई पारंपरिक गांव और पुश्तैनी जमीनें पूरी तरह जलमग्न हो सकती हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे।

यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप-संवेदनशील जोन में आता है। लोगों का तर्क है कि परियोजना से भूकंप या भूस्खलन जैसी आपदा आ सकती है।

इसके अलावा सियांग नदी घाटी की जैव विविधता, जंगल, स्थानीय लोगों के रोजगार, विस्थापन और संस्कृति को लेकर भी चिंताएं हैं।