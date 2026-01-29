अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गृह मंत्री समेत तमाम नेता रहे मौजूद

LOADING...
लेखन आबिद खान
Jan 29, 2026
12:11 pm
क्या है खबर?

विमान हा्दसे में मारे गए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। अंतिम सफर में अजित के हजारों चाहने वालों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इससे पहले अजित का पार्थिव शरीर पुणे के बारामती में काटेवाड़ी स्थित उनके आवास लाया गया। यहां परिवार के लोग, नेताओं और अन्य लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए।

मौजूदगी

अंतिम संस्कार में कौन-कौन हुआ शामिल?

अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सभी विधायक, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, शरद पवार, सुप्रिया सुले और पूरा पवार परिवार मौजूद रहा।

ट्विटर पोस्ट

अजित की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ 

बारामती

बारामती से शुरू हुआ अजित का सफर बारामती में ही खत्म

बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। पिता के निधन के बाद अजित ने भी अपने सियासी सफर की शुरुआत यहीं से की थी। 1982 में अजित ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के सदस्य चुने गए। 1991 में वे पहली बार बारामती से सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। उसी साल बारामती से विधानसभा चुनाव जीता और लगातार 6 बार विधायक रहे।

ब्लैक बॉक्स

विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद

अजित जिस लियरजेट 45 विमान में सवार थे, उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अधिकारी अब इसके जरिए हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं के सही क्रम का पता लगाने की कोशिश करेंगे। वहीं, विमान हादसे को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस ने बारामती तालुका पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि वो हादसे से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

हादसा

लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था अजित का विमान

अजित 28 जनवरी को निजी विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी और पायलट समेत 4 और लोग थे। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और बारामती में 8:30 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। तब पायलट ने दृश्यता कम होने के चलते दोबारा उड़ान भर ली। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की अनुमति मिलने के एक मिनट बाद विमान क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी लोग मारे गए।

