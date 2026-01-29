अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गृह मंत्री समेत तमाम नेता रहे मौजूद

ट्विटर पोस्ट अजित की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ #WATCH | Baramati | The hearse van carrying the mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar moves towards Vidya Pratishthan ground for the last rites. People gather on the street to pay him their last respects. pic.twitter.com/KOkWN1eHAJ — ANI (@ANI) January 29, 2026

बारामती बारामती से शुरू हुआ अजित का सफर बारामती में ही खत्म बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। पिता के निधन के बाद अजित ने भी अपने सियासी सफर की शुरुआत यहीं से की थी। 1982 में अजित ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के सदस्य चुने गए। 1991 में वे पहली बार बारामती से सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। उसी साल बारामती से विधानसभा चुनाव जीता और लगातार 6 बार विधायक रहे।

ब्लैक बॉक्स विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद अजित जिस लियरजेट 45 विमान में सवार थे, उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अधिकारी अब इसके जरिए हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं के सही क्रम का पता लगाने की कोशिश करेंगे। वहीं, विमान हादसे को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस ने बारामती तालुका पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि वो हादसे से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रही है।