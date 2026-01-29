WPL 2026: ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने UPW के खिलाफ लगाए अर्धशतक
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 18वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 8 विकेट से हराया। वडोदरा स्टेडियम में हुए मैच में RCB ने जीत के लिए मिले 144 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस जीत के साथ ही RCB ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। RCB की इस जीत में ग्रेस हैरिस (75) और स्मृति मंधाना (54*) ने अर्धशतक लगाए। आइए दोनों बल्लेबाजों की पारियों पर एक नजर डालते हैं।
मंधाना
ऐसी रही मंधाना की पारी
मंधाना ने 27 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। यह उनका WPL में छठा अर्धशतक रहा। मंधाना RCB की ओर से दूसरी सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बनी। एलिसे पेरी ने RCB से खेलते हुए सर्वाधिक 8 पारियों में 50 से अधिक रन के स्कोर किए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 5 पारियों में 50+ रन बनाए हैं।
ग्रेस हैरिस
जोरदार रही ग्रेस हैरिस की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए हैरिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान मंधाना (54*) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। UPW के गेंदबाजों के खिलाफ हैरिस ने खूब रन बटोरे। वह 37 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्हें शिखा पांडे ने आउट किया।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती RCB की टीम
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए UPW को मेग लैनिंग (41) और दीप्ति शर्मा (55) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। RCB से नादिन डी क्लर्क ने 4 विकेट लिए। जवाब में RCB से ग्रेस हैरिस (75) और मंधाना ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। RCB ने 14वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया।
ट्विटर पोस्ट
फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी RCB
Presenting the first finalist of #TATAWPL 2026 🥳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 29, 2026
Make way for the @RCBTweets ❤️#KhelEmotionKa | #UPWvRCB pic.twitter.com/qXkTOUJzIk