अजित पवार के विमान में आखिरी 26 मिनट में क्या-क्या हुआ? नहीं मिले इन सवालों के जवाब

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से बारामती जा रहा ये विमान करीब 35 मिनट तक हवा में था, जिसने 2 बार लैंडिंग की असफल कोशिश की थी। हादसे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) जांच कर रहा है। आइए अजित के विमान के आखिरी पलों के बारे में जानते हैं।

आखिरी पल पायलट ने कहा था- रनवे दिखाई नहीं दे रहा इसके बाद पायलट ने ATC से हवा और दृश्यता के बारे में पूछताछ की। ATC ने बताया कि हवा शांत है और दृश्यता लगभग 3,000 मीटर थी। 8:30 बजे विमान ने लैंडिंग का पहला प्रयास किया, लेकिन पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद विमान को फिर उड़ा लिया गया। पायलट ने एक चक्कर लगाने के बाद रनवे दिखाई देने की सूचना दी। इसके बाद 8:43 बजे उन्हें लैंडिंग की अनुमति दी गई।

समय 8:44 पर क्रैश हो गया विमान ATC से अनुमति मिलने के बाद पायलट का कोई जवाब नहीं आया। इसके ठीक एक मिनट बाद यानी 8:44 पर रनवे 11 के पास आग की लपटें देखी गईं। हादसे वाली जगह पर तुरंत आपातकालीन सेवाओं को भेजा गया। विमान का मलबा रनवे के बाईं ओर पड़ा था, जिसमें 4 से 5 धमाके हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान पूरा जल चुका था और अजित के शव की पहचान उनकी घड़ी से की गई।

बयान नागरिक उड्डयन मंत्री बोले- लैंडिंग के समय दृश्यता कम थी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, "हम पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से जांच करेंगे। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि लैंडिंग के समय दृश्यता कम थी। लैंडिंग से पहले ATC ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिख रहा है, तो पायलट ने नहीं कहा। एक चक्कर लगाने के बाद विमान दोबारा लैंडिंग के लिए आया। तब पायलट ने रनवे दिखने की पुष्टि की। ATC से मंजूरी मिलने के बाद दुर्घटना हो गई थी।"