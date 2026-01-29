WPL 2026: RCB ने UPW को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा RCB ने दर्ज की बड़ी जीत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए UPW को मेग लैनिंग (41) और दीप्ति शर्मा (55) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। RCB से नादिन डी क्लर्क ने 4 विकेट लिए। जवाब में RCB से ग्रेस हैरिस (75) और स्मृति मंधाना (54*) ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। RCB ने 14वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया।

दीप्ति दीप्ति ने WPL में अपना पहला अर्धशतक लगाया दीप्ति ने अपने WPL करियर का चौथा और मौजूदा सीजन में पहला अर्धशतक लगाया। भारतीय ऑलराउंडर ने RCB के गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 55 रन बनाए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। दीप्ति ने WPL 2026 में 7 मैचों की 6 पारियों में 21.40 की औसत और 117.58 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं।

नादिन डी क्लर्क नादिन डी क्लर्क ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया RCB की गेंदबाज नादिन डी क्लर्क ने अपने 4 ओवर में 22 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने इस सीजन में दूसरी बार 4 सफलताएं हासिल की। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने WPL 2026 में अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 13.53 की औसत और 7.25 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए। वह RCB से फिलहाल सबसे ज्यादा रन विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।

ग्रेस हैरिस ग्रेस हैरिस ने लगाया अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए हैरिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान मंधाना (54) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। UPW के गेंदबाजों के खिलाफ हैरिस ने खूब रन बटोरे। वह 37 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्हें शिखा पांडे ने आउट किया।