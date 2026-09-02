राम मंदिर को अपना पहला CEO मिल गया है

पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा राम मंदिर के CEO नियुक्त किए गए, 3 ट्रस्टियों का भी ऐलान

लेखन आबिद खान 05:00 pm Sep 02, 202605:00 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिल गया है। पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा राम मंदिर के CEO नियुक्त किए गए हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनने के बाद औपचारिक ऐलान किया गया। उनके साथ ही ट्रस्ट में 3 नए ट्रस्टी भी बनाए गए हैं। दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की निर्मला यादव नई ट्रस्टी बनाई गई हैं।