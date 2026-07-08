राम मंदिर दान विवाद: ठगी का नया तरीका सामने आया, पुलिस ने बरामद कीं फर्जी रसीदें

छापेमारी

आज भी पुलिस ने मारे छापे

आज सुबह पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन लेकर आई। ये तीनों आरोपी दान की गिनती करते हुए नोटों को जेब में रखते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए थे। साथ ही आज पुलिस ने मिल्कीपुर क्षेत्र में छापेमारी की। इसके अलावा आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा, एक सर्राफा कारोबारी और एक बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी के यहां भी छापा पड़ा है। आरोपियों द्वारा पैसों के लेन-देन को लेकर ये कार्रवाई हुई है।