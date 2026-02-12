अहमदाबाद विमान हादसा: पायलट की भूमिका और एयर इंडिया पर पैसे देने को लेकर नए दावे

गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को हुए विमान हादसे को लेकर 2 अलग-अलग रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजे का ऑफर दिया है, ताकि वे भविष्य में कोई मुकदमा नहीं कर पाएं। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में पायलट की भूमिका को लेकर कहा गया है कि पायलट ने विमान के फ्यूल स्विच बंद किए थे।

मुआवजा कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्ति के लिए अतिरिक्त मुआवजा दे रही एयरलाइन लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट के अनुसार, एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को अतिरिक्त मुआवजे का ऑफर दिया, जिसके बदले में वे मुकदमा करने का अधिकार छोड़ देंगे। एयरलाइन परिवारों को 10 से लेकर 20 लाख रुपये तक की राशि देकर समझौते की पेशकश कर रही है। इसके बदले परिवारों को स्वीकार करना होगा कि वे भविष्य में हादसे से जुड़ा दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त कर देंगे।

विरोध एयरलाइन के प्रस्ताव का हो रहा विरोध रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया के प्रस्ताव का पीड़ितों के परिवारों की कानूनी टीम ने विरोध किया है। उनका कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई है, ऐसे में प्रलोभन अनुचित है। वहीं, एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "एयरलाइन इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहे हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती अं​तरिम राशि देने के बाद हमने तय किया है कि हर परिवार को दी जाने वाली आखिरी राशि सही और कानून के मुताबिक हो।"

