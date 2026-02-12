प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म पर आया अपडेट

प्रियंका चोपड़ा होंगी फिल्म 'बॉन्ड 26' का हिस्सा? अभिनेत्री के बयान से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 11:16 am Feb 12, 202611:16 am

क्या है खबर?

देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की अगली बॉर्न्ड गर्ल हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर लग रहीं इन अटकलों ने फैंस के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इन कयासों का दौर तब शुरू हुआ, जब एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने फिल्म 'बॉन्ड 26' पर बात की। उनकी गोलमोल बातों से चर्चा शुरू हो गई है कि वह अपने नए हाॅलीवुड प्रोजेक्ट के लिए कमर कस रही हैं।