नौकरी 4 साल या 6, पेंशन मिलेगी या नहीं; अग्निपथ योजना में क्या-क्या बदला?

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की शुरुआती सेवा अवधि 4 साल ही है। इस अवधि के बाद सरकार 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में नियमित नौकरी दे देती है। वहीं, बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना पड़ता था।

अब ये बदला है कि नियमित नौकरी नहीं पाने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का और कार्यकाल मिलेगा। इस तरह वे 6 साल नौकरी कर सकेंगे। इस अतिरिक्त अवधि को 'सेकेंड टूर ऑफ ड्यूटी' कहा जा रहा है।