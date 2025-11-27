बंगाल की खाड़ी में उठा एक और तूफान, दक्षिणी राज्यों में दिखाई दे सकता है असर
क्या है खबर?
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' के बाद एक और तूफान उठ रहा है। इसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। IMD का कहना है कि अगले 12 घंटे के भीतर इस दबाव क्षेत्र के एक चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। अगर ये दबाव क्षेत्र तूफान में बदला, तो इसे 'दित्वाह' नाम दिया जाएगा।
राज्य
तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश हो सकते हैं प्रभावित
इस चक्रवात के तटीय इलाकों से टकराने का समय अभी पता नहीं है, लेकिन मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि इस हफ्ते के अंत में इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में दिखाई दे सकता है। इन इलाकों के तटों पर भारी बारिश और 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान समुद्र में भी उथल-पुथल होने की आशंका जताई गई है।
रास्ता
किन-किन इलाकों से गुजरेगा तूफान?
IMD ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये क्षेत्र 29 नवंबर तक तमिलनाडु-पुडुचेरी क्षेत्र से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में से पहले श्रीलंका तट के समानांतर चल सकता है। इसके बाद अगले 2 दिन तक यह दक्षिण-पूर्वी श्रीलंका और आसपास के इलाकों में घूमता रहेगा। फिर निर्णायक रूप से भारतीय तट की ओर बढ़ेगा।
स्थिति
अभी कहां है दबाव का क्षेत्र?
मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, फिलहाल दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व श्रीलंका और भूमध्यरेखा से लगे क्षेत्र में है। इसका केंद्र लगभग 5.7° उत्तर अक्षांश और 81.7° पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका की मुख्य भूमि के दक्षिण में है। IMD ने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे तक यह हंबनटोटा से 150 किलोमीटर पूर्व और बट्टीकलोआ से 170 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में था। एजेंसी के मुताबिक, दबाव के क्षेत्र की चक्रवात में बदलने के लिए मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं।
समय
29-30 नवंबर तक चरम
स्कायमेट के मुताबिक, इस दबाव के क्षेत्र से दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में 28 नवंबर से बारिश शुरू हो सकती है। 29 और 30 नवंबर तक इसका असर चरम पर पहुंचने की आशंका है। IMD ने तमिलनाडु के कई चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर समेत कुछ जिलों के लिए 27, 28 और 29 नवंबर के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि अगले दिनों में इसे लेकर और जानकारी साझा की जाएगी।
सेन्यार
चक्रवात 'सेन्यार' कमजोर हुआ
दूसरी ओर, मलक्का जलडमरूमध्य में बना चक्रवात 'सेन्यार' अब लगभग कमजोर हो चुका है और मलेशिया की ओर बढ़ रहा है। IMD ने कहा कि 'सेन्यार' कमजोर होकर एक गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा, फिर पूर्व की ओर बढ़ेगा और शाम तक कम तीव्रता वाले क्षेत्र में बदल जाएगा। हालांकि, कमजोर होने के बावजूद इसकी वजह से आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है।