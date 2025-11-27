बंगाल की खाड़ी में उठा एक और तूफान, दक्षिणी राज्यों में दिखाई दे सकता है असर

राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश हो सकते हैं प्रभावित इस चक्रवात के तटीय इलाकों से टकराने का समय अभी पता नहीं है, लेकिन मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि इस हफ्ते के अंत में इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में दिखाई दे सकता है। इन इलाकों के तटों पर भारी बारिश और 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान समुद्र में भी उथल-पुथल होने की आशंका जताई गई है।

रास्ता किन-किन इलाकों से गुजरेगा तूफान? IMD ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये क्षेत्र 29 नवंबर तक तमिलनाडु-पुडुचेरी क्षेत्र से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में से पहले श्रीलंका तट के समानांतर चल सकता है। इसके बाद अगले 2 दिन तक यह दक्षिण-पूर्वी श्रीलंका और आसपास के इलाकों में घूमता रहेगा। फिर निर्णायक रूप से भारतीय तट की ओर बढ़ेगा।

स्थिति अभी कहां है दबाव का क्षेत्र? मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, फिलहाल दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व श्रीलंका और भूमध्यरेखा से लगे क्षेत्र में है। इसका केंद्र लगभग 5.7° उत्तर अक्षांश और 81.7° पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका की मुख्य भूमि के दक्षिण में है। IMD ने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे तक यह हंबनटोटा से 150 किलोमीटर पूर्व और बट्टीकलोआ से 170 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में था। एजेंसी के मुताबिक, दबाव के क्षेत्र की चक्रवात में बदलने के लिए मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं।

समय 29-30 नवंबर तक चरम स्कायमेट के मुताबिक, इस दबाव के क्षेत्र से दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में 28 नवंबर से बारिश शुरू हो सकती है। 29 और 30 नवंबर तक इसका असर चरम पर पहुंचने की आशंका है। IMD ने तमिलनाडु के कई चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर समेत कुछ जिलों के लिए 27, 28 और 29 नवंबर के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि अगले दिनों में इसे लेकर और जानकारी साझा की जाएगी।