अब आ रहा चक्रवात 'सेनयार'? मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पिछले दिनों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात 'मोंथा' का असर दिखा था। अब एक और चक्रवात 'सेनयार' आगे बढ़ रहा है, जिसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को बताया कि 2 मौसम प्रणालियां, मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर एक गहरा अवदाब क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण श्रीलंका के समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र पाया गया है। IMD ने अलर्ट जारी किया है।

यचक्रवात इन राज्यों में बदल सकता है मौसम IMD के मुताबिक, मलक्का जलडमरूमध्य पर बना गहरा दबाव 26 नवंबर को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मलक्का जलडमरूमध्य उत्तरपूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के कारण चक्रवात का असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में दिख सकता है। IMD ने यहां के लिए वर्षा की चेतावनी जारी की है।

हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, चक्रवात के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन 60 किमी प्रति घंटे से लेकर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती हैं। अगर मलक्का जलडमरूमध्य पर बना दबाव चक्रवाती तूफान में बदल जाता है, तो इसे 'सेनयार' कहा जाएगा। यह नाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा प्रस्तावित है। इस बीच, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण श्रीलंका के समीपवर्ती क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र भी विकसित हो रहा है।