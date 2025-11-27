जम्मू-कश्मीर के रियासी में 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आतंकी हमले की योजना बनाने का संदेह

जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने रियासी जिले में एक 19 वर्षीय किशोर की गिरफ्तार किया है। उस पर ऑनलाइन कट्टरपंथी बनने और आतंकी हमले की योजना बनाने का संदेह है। आरोपी किशोर का नाम मोहम्मद साजिद बताया जा रहा है, जो जम्मू के बठिंडी इलाके में रह रहा था। वह रियासी का रहने वाला है। उसके खिलाफ बाहु फोर्ट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) के तहत FIR दर्ज की गई है और मुख्य संदिग्ध बताया गया है।

जांच पुलिस को देखते ही भागते समय पकड़ा गया जम्मू शहर दक्षिण के पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि साजिद ने पुलिस टीम को अपनी ओर आते देख भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल उपकरण पाए गए हैं, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच में उसके मैसेजिंग ऐप्स और व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से कई आपत्तिजनक जानकारी सामने आई है। उससे विस्तृत पूछताछ जारी है।

जांच पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था किशोर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरूआती जांच में पता चला है कि किशोर को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया गया था और वह किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उसके मोबाइल से संदिग्ध मोबाइल संचार के जरिए पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों के कुछ नंबरों पर संपर्क किया गया था, जिससे शक है कि वह पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था, जो उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।