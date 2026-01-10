कौन हैं नूर अहमद नूर, जिन्हें तालिबान ने बनाया भारत में अफगानी दूतावास का प्रमुख?

भारत और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच संबंधों में सुधार आ रहा है। तालिबान ने बड़ा कदम उठाते हुए राजनयिक नूर अहमद नूर को नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में नियुक्त किया है। तालिबान के सत्ता में आने के 5 साल बाद भारत में यह पहली ऐसी राजनयिक नियुक्ति है। नूर दूतावास की जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली पहुंचे चुके हैं। आइए जानते हैं नूर अहमद नूर कौन हैं।

परिचय कौन हैं नूर अहमद नूर? नूर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में फर्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी गिनती तालिबान के वरिष्ठ राजनयिकों में होती है और उन्हें दक्षिण एशिया मामलों का जानकार माना जाता है। तालिबान शासन में वे सालों से दक्षिण एशिया मामलों से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कूटनीतिक हलकों में उनकी पहचान ऐसे नेता के तौर पर है, जिस पर तालिबानी नेतृत्व गहरा भरोसा करता है।

बांग्लादेश हाल ही में नूर ने किया था बांग्लादेश का दौरा पिछले साल 21 दिसंबर को नूर ने बांग्लादेश का दौरा किया था। उथल-पुथल और चुनावों से ठीक पहले हुए इस दौरे को बेहद अहम माना गया था। ढाका हवाई अड्डे पर उनका स्वागत बांग्लादेश-अफगानिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने किया था। इस दौरान वे अलग-अलग मदरसों में गए और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। हालांकि, एक हफ्ते की यात्रा के बावजूद बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी।

