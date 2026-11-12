अरुणाचल प्रदेश में आग से 19 घर राख, महिला और 3 बच्चों की मौत

आग की वजह से इलाके के 24 घरों में से 19 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। परसी-पारलो में अपना कोई फायर स्टेशन नहीं है। ऐसे में, कोलोरियांग में तैनात फायर टेंडर, जो करीब 38 किलोमीटर दूर है, वह भी समय पर घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाया।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता दी जाए।