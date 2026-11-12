केरलम में शिगेला वायरस का खतरा बढ़ा: 75 लोग संक्रमित, ऐसे करें अपना बचाव

शिगेला आंतों का एक इंफेक्शन है। यह गंदे खाने या पानी से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हाथ धोए बिना किसी चीज को छू ले, तो उससे भी यह फैल सकता है।

इसमें आमतौर पर डायरिया, पेट में एंठन, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य टीमों ने सार्वजनिक भोज पर रोक लगा दी है।

लोगों को सिर्फ उबला हुआ पानी पीने और ताजा पका हुआ खाना खाने की सलाह दी गई है। अपने हाथों को अच्छी तरह धोना और बाहर के नाश्ते से बचना इस समय आपको सुरक्षित रख सकता है।