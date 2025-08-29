महाराष्ट्र में फिर भड़की मराठा आरक्षण की आग; आमरण अनशन पर जरांगे, मुंबई की सड़कें जाम

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर मराठा समुदाय सड़कों पर उतर गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इससे पहले उन्होंने जालना से लेकर मुंबई तक मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोका है, जिससे मुंबई की कई सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। आजाद मैदान में 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं।

बयान जरांगे बोले- गोलियां चलें तो भी पीछे नहीं हटेंगे मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे ने कार्यकर्ताओं को संबाेधित करते हुए कहा, "जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। सरकार चाहे गोलियां भी चलाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें जेल में भी डाल दिया जाए, तो भी हम अपना अनशन वहीं जारी रखेंगे। आज मराठों ने मुंबई को जाम कर दिया है, चूंकि सरकार ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, इसलिए हम पुलिस और सरकार का भी सहयोग करेंगे।"

अपील जरांगे ने कार्यकर्ताओं से की ये अपील जरांगे ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी पत्थर न फेंकें और पुलिस के काम में बाधा न डालें। उन्होंने कहा, "गाड़ियां हटाकर मुंबई को खाली कराएं। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, शराब पीकर अराजकता न फैलाई जाए। समुदाय का नाम खराब न हो, इसका ध्यान रखा जाए। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन अभी पीछे नहीं हटना चाहता। जब तक विजय माला हमारे सिर पर नहीं आ जाती, हम नहीं हटेंगे।"

सड़क मुंबई की कई सड़कों पर जाम प्रदर्शन को देखते हुए आजाद मैदान और आसपास के इलाकों में CRPF, RAF और मुंबई पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। प्रशासन ने भीड़, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़ को देखते हुए दक्षिण मुंबई के कई अहम रास्तों को बंद कर दिया है, जिसके कारण कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। जरांगे ने कार्यकर्ताओं से 2 घंटे के भीतर सड़क खाली करने की अपील की है।