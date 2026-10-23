चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ दोनों चुनाव आयुक्तों ने शिकायत दर्ज कराई थी

चुनाव आयोग में नया विवाद: चुनाव आयुक्तों ने अधिकारी के खिलाफ की थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई

लेखन आबिद खान 11:40 am Oct 23, 202611:40 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग में कामकाज और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठे हैं। अब पता चला है कि दोनों चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी- ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय में शिकायत की थी। हालांकि, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से ये खुलासा हुआ है। यह घटनाक्रम चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है।