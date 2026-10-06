INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर दिल्ली में 3,000 सुरक्षाबल तैनात (फाइल तस्वीर)

चुनाव आयोग मुख्यालय से 200 मीटर दूर मार्च रोका, राहुल और प्रियंका समेत कई हिरासत में

लेखन गजेंद्र 12:40 pm Oct 06, 202612:40 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकाला। सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और नारे लगाए। इस दौरान सांसदों को आयोग मुख्यालय से 200 मीटर दूर रोक लिया गया, जिसके बाद सभी आकाशवाणी भवन के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया।