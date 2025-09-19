गायक जुबीन गर्ग का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कही थी ये बात
क्या है खबर?
जाने-माने गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन की खबर से प्रशंसक स्तब्ध हैं। उन्होंने 52 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे का शिकार हुए। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जुबीन की मौत की खबर से संगीत की दुनिया में मातम पसर गया है। अब जुबीन का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
आखिरी वीडियो
अपने कार्यक्रम की जानकारी देते दिखे जुबीन
जुबीन अपने एक कार्यक्रम के सिलसिले में सिंगापुर गए थे। अपने आखिरी वीडियो में गायक लोगों को सिंगापुर के सनटेक में होने वाले चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते नजर आए। जुबीन 20 सितंबर, 2025 को इस महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले थे। बता दें कि जुबीन ने यह वीडियो 18 सितंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर साझा किया था। इसके साथ उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा की थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#zubeengargaccident #Zubeen_Garg #viralvideo pic.twitter.com/F7yqAjTduU— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 19, 2025