गायक जुबीन गर्ग का आखिरी वीडियो वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

गायक जुबीन गर्ग का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कही थी ये बात

लेखन दीक्षा शर्मा 06:38 pm Sep 19, 202506:38 pm

क्या है खबर?

जाने-माने गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन की खबर से प्रशंसक स्तब्ध हैं। उन्होंने 52 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे का शिकार हुए। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जुबीन की मौत की खबर से संगीत की दुनिया में मातम पसर गया है। अब जुबीन का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।