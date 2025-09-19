गायक जुबीन गर्ग के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, लिखी ये बात 

LOADING...
जुबीन गर्ग के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 19, 2025
06:22 pm
'या अली' गाने वाले मशहूर गायक जुबीन गर्ग नहीं रहे। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मौत हो गई। उन्होंने 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जुबीन के निधन से हर कोई गमगीन है। संगीत की दुनिया में मातम पसर गया है। जुबिन नौटियाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर शो व्यक्त किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबीन के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

संगीत में उनके अमूल्य योगदान को याद किया जाएगा- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। उन्हें संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनकी प्रस्तुतियां सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।' उधर जुबिन नौटियाल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक दिवंगत गायक जुबीन की एक तस्वीर साझा करते हुए भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा एक सच्ची प्रतिभा बहुत जल्दी चली गई।

मोदी ने दी श्रद्धांजलि 