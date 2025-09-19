जुबीन गर्ग के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

गायक जुबीन गर्ग के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, लिखी ये बात

लेखन दीक्षा शर्मा 06:22 pm Sep 19, 202506:22 pm

क्या है खबर?

'या अली' गाने वाले मशहूर गायक जुबीन गर्ग नहीं रहे। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मौत हो गई। उन्होंने 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जुबीन के निधन से हर कोई गमगीन है। संगीत की दुनिया में मातम पसर गया है। जुबिन नौटियाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर शो व्यक्त किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबीन के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।