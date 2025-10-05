जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' कब होगी रिलीज? सुनाई देगी उनकी असली आवाज
क्या है खबर?
19 सितंबर, ये वही मनहूस तारीख है, जब असम का लाल और जुबीन गर्ग जैसा सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। आज भले ही जुबीन दा इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। अब जुबीन की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। उनकी ये फिल्म उनकी संगीत विरासत को एक श्रद्धांजलि है और इसमें उनकी असली आवाज सुनने को मिलेगी।
ऐलान
31 अक्टूबर को पर्दे पर आएगी फिल्म
राजेश भुयान ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ये पहली म्यूजिकल असमिया फिल्म होगी। भुयान ने बताया, "फिल्म पर 3 साल तक काम चला, जिसकी कहानी और संगीत जुबीन ने ही तैयार किया। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। ये 31 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। जुबीन चाहते थे कि फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो, इसलिए हमने इसे उसी तारीख को रिलीज करने का फैसला किया है। न केवल असम में, बल्कि पूरे देश में।"
आवाज
जुबीन की आवाज होगी फिल्म का असली आकर्षण
निर्देशक कहते हैं, "जुबीन की आवाज फिल्म में लगभग 80 से 90 फीसदी स्पष्ट है, क्योंकि हमने इसे लैपल माइक का उपयोग करके रिकॉर्ड किया था, इसलिए हम उनकी ओरिजनल आवाज का ही उपयोग करेंगे।" ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर डूबने से निधन हो गया था। हाल हीमें जुबीन के बैंड के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी ने उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा पर गायक को सिंगापुर में जहर देकर मारने का आरोप लगाया था।