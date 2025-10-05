जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म इस दिन होगी रिलीज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' कब होगी रिलीज? सुनाई देगी उनकी असली आवाज

लेखन नेहा शर्मा 06:25 pm Oct 05, 202506:25 pm

क्या है खबर?

19 सितंबर, ये वही मनहूस तारीख है, जब असम का लाल और जुबीन गर्ग जैसा सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। आज भले ही जुबीन दा इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। अब जुबीन की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। उनकी ये फिल्म उनकी संगीत विरासत को एक श्रद्धांजलि है और इसमें उनकी असली आवाज सुनने को मिलेगी।