ऋतिक रोशन का अमेजन प्राइम वीडियो के साथ बड़ा दांव, गर्लफ्रेंड सबा आजाद को बनाएंगे स्टार

ऋतिक रोशन को पिछली बार फिल्म 'वॉर 2' में देखा गया था। हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। अब खबर है कि ऋतिक OTT पर कदम रखने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो से हाथ मिलाया है। वो बतौर निर्माता एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं। अलाया एफ और आशीष विद्यार्थी भी इस सीरीज का हिस्सा होंगे।

प्रोजेक्ट ऋतिक का बड़ा प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतिक अमेजन प्राइम वीडियो के लिए एक सीरीज बनाने वाले हैं। वो HRX फिल्म्स के बैनर तले इस सीरीज का निर्माण कर रहे हैं। ये ऋतिक का एक बड़ा OTT प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस पर वो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अजितपाल सिंह इस सोशल थ्रिलर सीरीज के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं, जो इससे पहले वेब सीरीज 'टब्बर' के जरिए एक खूबसूरत कहानी दर्शकों के बीच पेश कर चुके हैं।

बड़ा मौका सबा को मिला ऋतिक का साथ इस सीरीज के प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसकी शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होगी। सबा के साथ अलाया एफ भी इसमें अहम भूमिका में हैं, वहीं आशीष विद्यार्थी विलेन बने हैं। ऋतिक का पूरा ध्यान फिलहाल प्रोडक्शन पर है, ताकि जो विजन इसके लिए उन्होंने सोचा था, वो हासिल किया जा सके। ये बतौर निर्माता ऋतिक की पहली सीरीज है। इसके बाद ऋतिक 'कृष 4' पर काम करेंगे, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है।

करियर सबा का करियर संवारेंगे ऋतिक सबा अभिनेत्री होने के साथ ही गायिका भी हैं और म्यूजिक शो करती हैं। अभिनेत्री ने 'दिल कबड्डी' जैसी कुछ फिल्में और 'राॅकेट बॉयज' जैसी कई सीरीज की, लेकिन वो अब तक अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। पिछली बार उन्हें वेब सीरीज 'क्राइम बीट' में छोटी सी भूमिका में देखा गया था। अब आखिरकार ऋतिक ने सबा के करियर की डोर थाम ली है। अब देखना ये होगा कि सबा इस मौके को भुना पाएंगी या नहीं।