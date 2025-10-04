जुबीन गर्ग मौत मामले में नया मोड़, जहर देकर मारा और हादसा बताने की रची साजिश?

असम के गायक जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय दिन-ब-दिन उलझती जा रही है। असम पुलिस की 10 सदस्यी SIT इस मामले की जांच कर रही है। अब ये मामला एक नया मोड़ ले चुका है। दरअसल, दिवंगत गायक के दोस्त और उनके बैंड के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी ने मौत को लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। शेखर के मुताबिक, जुबीन की मौत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की गई, जो नाकाम रही।

आरोप क्या जुबीन को दिया गया जहर? शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जुबीन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इसे हादसा बताने की साजिश रची। गवाह के रूप में दर्ज बयान में शेखर ने कहा कि जुबीन की मौत से पहले प्रबंधक सिद्धार्थ का व्यवहार संदिग्ध था। उस पर पहले से ही कई FIR दर्ज हैं। प्रबंधक पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर-जमानती आरोप लगे हैं।

आरोप क्या है आरोप? इस मामले में मुख्य गवाह शेखर ने सिद्धार्थ और श्यामकानु पर जुबीन को जहर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की जांच कर रही SIT के सामने ये बातें कही है। शेखर ने बताया कि सिंगापुर में पैन पैसेफिर होटल में सिद्धार्थ उनके साथ रह रहे थे, जिन्होंने नाव के कैप्टन से जबरन उसका कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई।

दावा जुबीन के मुंह और नाक से निकल रहा था झाग- शेखर शेखर ने दावा किया कि सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वो ड्रिंक की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि जब जुबीन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे, तब सिद्धार्थ चिल्ला रहा था, 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो)। वो बोले, "जबीन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तब सिद्धार्थ ने इसे एसिड रिफ्लक्स बता दिया और बाकी लोगों को चिंता न करने को कहा।"

मौत का कारण "जुबीन प्रशिक्षित तैराक थे, उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती" शेखर ने अपने बयान में ये भी कहा कि लापरवाही बरती गई और उन्हें फौरन अस्पताल नहीं ले जाया गया। सिद्धार्थ ने उनकी स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे जुबीन की मौत जल्दी हो गई। शेखर ने ये भी कहा कि जुबीन एक बहुत अच्छे और प्रशिक्षित तैराक थे। ऐसे पानी में डूबकर उनकी मौत नहीं हाे सकती थी। वो बोले, "उन्होंने तो खुद मुझे और सिद्धार्थ को तैराकी सिखाई थी, इसलिए उनकी मौत डूबने से होना नामुमकिन है।"