जुबीन गर्ग मौत मामला: न्याय की आस में परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार

असम के लोकप्रिय गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग के परिवार ने न्याय मिलने में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की है। गायक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे परिवार का धैर्य अब जवाब दे रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। परिवार का कहना है कि न्याय की धीमी प्रक्रिया उनके लिए मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का कारण बन रही है।

मांग शोकाकुल परिवार ने की ये मांग इंसाफ की उम्मीद में अब उनके परिजनों ने सीधे प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया है। परिवार ने मोदी को एक भावुक पत्र लिखकर इस पूरे मामले के फास्ट-ट्रैक ट्रायल की मांग की है। जुबीन गर्ग के शोकाकुल परिवार ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। परिवार का कहना है कि मामला काफी समय से लटका हुआ है और न्याय की इस धीमी चाल ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है।

चिंता इंसाफ में देरी से परिवार परेशान 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के दौरान पानी में डूबने से हुई उनकी रहस्यमयी मौत के मामले में परिवार ने अब प्रधानमंत्री दी से हस्तक्षेप की मांग की है। परिवार ने आरोप लगाया है कि जांच और कानूनी कार्रवाई की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में परिवार ने न केवल जांच की रफ्तार, बल्कि अदालती कार्यवाही की पेचीदगियों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

सवाल और मांग जांच और अदालत की देरी पर उठाए सवाल पत्र में जुबीन के परिवार ने जांच की धीमी रफ्तार और अदालती देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन लंबी सुनवाई से उनका सब्र टूट रहा है। कामरूप जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला चल रहा है, मगर बार-बार सुनवाई टलने से केस उलझता जा रहा है। परिवार ने प्रधानमंत्री से त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और असम की जनता को संतोष हो।

